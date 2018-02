Agg. ore 18.30 – “Informo che stiamo spargendo il sale nei punti critici e in vista della notte”. Lo fa sapere il sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli. Identico provvedimento a Tovo San Giacomo: “A breve i volontari della nostra Protezione Civile saranno a spargere il sale lungo le strade principali – annuncia il primo cittadino, Alessandro Oddo – Si ricorda che è vietato circolare con veicoli privi di gomme o catene da neve”. Diversi residenti di Carcare e Cairo, al contrario, riferiscono una carenza di sale che avrebbe dato origine nelle ultime ore ad alcune lastre di ghiaccio sulle strade. Al momento, comunque, la situazione resta ampiamente sotto controllo.

Provincia. Burian è arrivato, e con lui il grande freddo. L’ondata di gelo artico preannunciata negli scorsi giorni è cominciata nella tarda mattinata di oggi, con la neve che ha fatto capolino anche sulla costa.

di 62 Galleria fotografica Arriva Burian e porta la neve: le immagini









Mentre l’entroterra è già imbiancato da qualche giorno, i fiocchi nelle località costiere per ora “non attaccano”. Nevischia a sprazzi un po’ ovunque ma la coltre bianca, ad ora, fatica a posarsi. Nel pomeriggio, però, le temperature caleranno ulteriormente: secondo le previsioni si potrà arrivare ad un crollo anche di 10-12 gradi. Probabile, quindi, che anche chi risiede sul mare possa assistere all’affascinante scenario delle spiagge imbiancate.

Al momento non si registrano disagi, ma l’attenzione di Arpal, Protezione Civile, vigili del fuoco, Asl, Regione e Comuni resta alta per far fronte a qualsiasi possibile emergenza. L’Asl 2 ha attivato un piano di emergenza apposito, mentre la Regione ha diffuso un vademecum su come affrontare al meglio il gelo in arrivo. CLICCA QUI PER LE PREVISIONI METEO.

