Area di crisi complessa, Toti e Rixi: “I fondi merito della Regione, nessun aiuto dagli onorevoli savonesi del Pd”

Provincia. “Le dichiarazioni dei candidati savonesi del Pd sono un imbarazzante tentativo di accaparrarsi un risultato della Regione Liguria, ottenuto dopo un lavoro di mesi, che ha visto coinvolti, oltre ai nostri uffici, i sindacati, l’autorità di sistema portuale, gli enti locali e le associazioni di categoria. Le risorse messe a disposizione dal Mise sono il frutto di un dialogo serrato con il ministero: in un anno e mezzo di lavoro non ci risulta che certi onorevoli savonesi del Pd si siano uniti nel fare fronte comune con noi”.

Lo dichiarano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale allo sviluppo economico Edoardo Rixi rispondendo alle dichiarazioni del Pd di Savona in merito alle aree di crisi complessa.

“L’annuncio precipitoso degli stanziamenti – continuano Toti e Rixi – da parte della presidente della provincia di Savona, ancora prima della firma dell’accordo di programma che si terrà in Regione giovedì con il ministro Calenda, è una brutta pagina di politica, che calpesta anche le più semplici regole di buona creanza istituzionale. Evidentemente il Pd, savonese e non solo, è talmente con l’acqua alla gola in questa campagna elettorale che è pronto anche a scavalcare anche un proprio ministro pur di calamitare qualche consenso, mettendo il cappello sui risultati altrui”.

“Peccato che cittadini, lavoratori e imprese del territorio savonese e della Val Bormida sappiano bene chi ha lavorato per il rilancio delle aree in questi mesi e chi, come l’onorevole Vazio, sia stato distratto dalle arringhe in difesa della Boschi e dei poteri forti delle banche, che hanno rovinato migliaia di risparmiatori”.