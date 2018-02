Savona/Vado Ligure. “Un grande risultato, un risultato meritato, costruito con il lavoro dei nostri parlamentari Anna Giacobbe e Franco Vazio, della presidente della Provincia di Savona Monica Giuliano e degli amministratori locali del territorio”. Così il partito Democratico savonese commenta l’arrivo delle risorse per l’area di crisi complessa nel savonese, strumento essenziale per il progetto di riconversione economica e ripresa occupazionale nella provincia.

E’ arrivato infatti in queste ore alla presidente Provincia Monica Giuliano il progetto definitivo di riqualificazione e riconversione produttiva delle aree del savonese che rientrano nell’ambito dell’area industriale complessa. Le risorse messe a disposizione dal ministero per lo sviluppo economico ammontano ad un totale di 20 milioni di euro.

Foto 2 di 2



“Si tratta di fondi che consentiranno di concretizzare quegli investimenti fondamentali per il rilancio del tessuto industriale savonese e ora si può finalmente partire: il merito è di chi ha lottato e ha creduto fin dall’inizio in questa possibilità” sottolinea il Pd savonese.

Leggi anche Arrivano i soldi Area di crisi complessa, dal ministero in arrivo 20 milioni di euro per la riqualificazione industriale

E i Dem non mancano di polemizzare con la Regione: “Questo risultato non è certo merito dell’assessore regionale Rixi o del presidente della Regione Giovanni Toti, che dapprima hanno mostrato scetticismo e immobilismo e dopo si sono accodati a questa vittoria del territorio saltando opportunamente sul carro dei vincitori una volta che il riconoscimento dell’area di crisi complessa è stato accordato dal Ministero dello Sviluppo Economico”.

“Giovedì pomeriggio, tra l’altro, il Ministro Calenda sarà nostro ospite e certamente sarà l’occasione per parlare di questo e di altri importanti temi per la nuova crescita economica e occupazionale del nostro territorio” conclude la segreteria provinciale del Pd.

E proprio sull’area di crisi complessa, l’arrivo delle risorse e gli ulteriori step dell’iter, per domani è stato convocato un incontro in Provincia con le organizzazioni sindacali e i sindaci dei comuni interessati dal provvedimento per l’economia savonese.