Area di crisi complessa, dal ministero in arrivo 20 milioni di euro per la riqualificazione industriale

Provincia. Arrivano i soldi. E’ arrivata in queste ore sul tavolo del presidente della Provincia Monica Giuliano il progetto (definitivo) di riqualificazione e riconversione industriale delle aree del savonese che rientrano nell’ambito dell’area industriale complessa. Le risorse messe a disposizione dal ministero per lo sviluppo economico ammontano ad un totale di 20 milioni di euro (su 60 milioni totali stanziati per l’intero territorio nazionale). Questi fondi consentiranno di concretizzare quegli investimenti fondamentali per il rilancio del tessuto industriale savonese messo così a dura prova dalle tante, troppo crisi registrate negli ultimi anni.

“Il progetto ci è arrivato venerdì sera via mail – spiega il numero uno di Palazzo Nervi – Ciò significa che a livello ministeriale sono state confermate e stanziate le risorse per gli investimenti, che come detto ammontano all’incirca a 20 milioni di euro. La Regione metterà a disposizione diverse risorse per investimenti inferiori al milione e mezzo di euro”.

I prossimi passi sono già chiari: “Domani incontrerò i sindaci dell’area di crisi complessa: entro due giorni daremo il via libera al progetto. Una volta che il documento sarà stato firmato e che sarà stato trasmesso il decreto del presidente della Provincia relativo, verrà sottoscritto l’accordo di programma da tutti gli Enti e tutti i ministeri coinvolti e partiranno definitivamente i bandi”.

I bandi hanno l’obiettivo di individuare aziende intenzionate ad investire nel savonese: “Ciascun soggetto potrà non solo ottenere risorse a fondo perduto, ma soprattutto sgravi fiscali e benefit istituiti e sviluppati attraverso un convenzionamento con gli istituti di credito del territorio. Si tratta di una serie di azioni importanti e concrete che, entro i prossimi 36 mesi, finalmente faranno partire gli investimenti”.

Un risultato assolutamente importante che per Giuliano “è merito del territorio: la spinta principale è arrivata dai sindaci e da una Provincia composta da sindaci che hanno chiesto con forza che venisse decretata questa area di crisi complessa. Aver ottenuto, per il savonese, 20 dei 60 milioni stanziati a livello nazionale per tutte le aree di crisi d’Italia è un successo”.

I bandi partiranno entro pochi mesi: “Ciascuna azienda dovrà indicare la cantierabilità, cioè entro quanti mesi (per un massimo di 36 mesi) le attività potranno prendere il via. Stiamo parlando di un arco temporale di un anno e mezzo o due. Non prima sarà possibile vedere gli effetti concreti di questo sviluppo. Siamo abituati a fare progetto di breve termine, ma questa provincia non può permettersi progetti di breve termine: deve costruire un sistema economico nuovo ed importante. Il lavoro che stiamo facendo traguarda i 10-15 anni prossimi ma credo che sia necessario farlo. Altrimenti procrastiniamo una crisi che sarà sempre più difficile superare”.