Arcieri 5 Stelle: tre medaglie individuali e tre di squadra ai campionati regionali

Savona. Siamo giunti quasi al termine della stagione indoor del tiro con l’arco e gli Arcieri 5 Stelle continuano a sfoderare ottime prestazioni.

Sabato 3 e domenica 4 febbraio a Levanto erano in gara le Juniores della società savonese, che hanno conquistato l’argento con Veronica Zuffi e il bronzo con Marta Aschero. Le due atlete, con la compagna Giulia Delfino, hanno vinto la gara a squadre e con il punteggio ottenuto la squadra Juniores femminile olimpica degli Arcieri 5 Stelle ha acquisito la definitiva qualificazione ai campionati italiani che si terranno a Rimini.

Individualmente, invece, sono qualificati Javier Emil Canazza tra i Ragazzi e Veronica Zuffi tra le Juniores.

Questi sono gli unici arcieri di sodalizi savonesi qualificati. In loro compagnia la campionessa Chiara Rebagliati degli Arcieri Torrevecchia tra le Seniores.

Domenica 11 febbraio si è disputato il campionato regionale indoor presso il PalaCus a Genova. Anche in questa competizione sono stati ottimi i risultati dei savonesi.

Gli Arcieri 5 Stelle hanno conquistato il bronzo tra i Seniores con Saber Ben Fekih Ali, il bronzo tra le Juniores con Veronica Zuffi e il titolo di campione regionale con Javier Emil Canazza tra i Ragazzi.

Tra le squadre titolo regionale per la Seniores maschile composta da Saber Ben Fekih, Marco Astegiano e Giorgio Briozzo e per la Juniores femminile formata da Veronica Zuffi, Marta Aschero e Giulia Delfino. Medaglia d’argento per la Master maschile con Emanuele Gibaldo, Aldo Zuffi e Piero Merlone.

Prossimo appuntamento saranno i campionati italiani di Rimini di sabato 24 e domenica 25 febbraio, con gli atleti degli Arcieri 5 Stelle che cercheranno di postare in alto lo sport savonese.

Nella foto, da sinistra: Javier Emil Canazza, Marta Aschero, Veronica Zuffi, Giulia Delfino.