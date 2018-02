Aperte le iscrizioni per il 40° Festival dello Zucchino d’oro di San Giorgio

Albenga. Sono aperte le iscrizioni alla 40° edizione del Festival dello Zucchino d’oro organizzato a San Giorgio d’Albenga il 10, 11, 12 e 13 maggio. La manifestazione è riservata ai bambini, ma non solo: anche quest’anno, infatti, visto il notevole successo riportato nella 39° edizione potranno concorrere cantanti fino ai 30 anni.

Sono ammessi alla gara anche duetti, cori e Gruppi vocali. Per la prima volta in assoluto sarà in competizione anche una categoria “Genitori/figli”. Gli iscritti alla Categoria A, i più piccoli dovranno presentare canzoni per bambini, i concorrenti fino ai 13 anni dovranno cimentarsi in brani di band italiane mentre i più grandi potranno presentare sia brani in italiano che stranieri.

Le iscrizioni si ricevono presso il Circolo Acli della Parrocchia nella giornata di venerdì, dalle ore 9 alle 22 ed avranno rigorosamente termine il 30 marzo. Eventuali informazioni potranno essere richieste al numero 3475483345.