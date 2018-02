Antifascismo, Foscolo replica a Granero: “Preferisco occuparmi dei problemi attuali”

Provincia. “Il PD, ancora una volta, si ricorda dell’antifascismo giusto in tempo per la campagna elettorale. E persino il presidente di LegaCoop e candidato del Partito Democratico, presentatosi al pubblico come un moderato ed esponente della cosiddetta ‘società civile’, si adegua alla linea del partito, che strumentalizza la storia per attaccare gli avversari, agitando ogni volta la pregiudiziale antifascista”. Sara Foscolo, candidata del centrodestra alla Camera dei Deputati all’uninominale collegio 2 Savona, risponde così alla polemica del candidato del Partito Democratico Gianluigi Granero, che aveva puntato il dito contro l’assenza dei legisti (tra cui la stessa Foscolo) alla manifestazione antifascista di questa mattina di Vendone.

“È singolare – replica l’ex vicesindaco di Pietra Ligure – che una persona preparata come lui si abbassi a questo genere di polemica, usando parole come ‘strizzare l’occhio al Duce’: è evidente che la pressione delle elezioni e il calo del centrosinistra nei sondaggi possano giocare brutti scherzi”.

“Forse è meglio che il PD aggiorni il suo repertorio – prosegue Foscolo – Lo ha detto anche Matteo Salvini: ‘L’antifascismo nel 2018 è la finta battaglia di una sinistra che parla di passato perché non ha alcuna idea di futuro’. Granero mi chiede dove mi trovavo, anziché sfruttare un evento istituzionale per scopi elettorali? Bene, io potrei chiedergli dov’era lui, quando i governi non eletti guidati dal suo partito portavano il Paese alla situazione attuale”.

“Anziché discutere di ideologie che appartengono a epoche passate, mi concentro sui problemi attuali del nostro territorio, incontro e ascolto le persone, famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, persone di tutte le età in cerca di lavoro e giovani a caccia di prospettive per il proprio avvenire. È questo che faccio tutti i giorni e che continuerò a fare, per difendere le idee in cui credo, per rappresentare il nostro territorio e per cambiare questo Paese, così mal ridotto dal partito di Renzi”, conclude la candidata del centrodestra per la Camera uninominale Sara Foscolo.