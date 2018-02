Annalisa, al quarto Sanremo la cantante di Carcare cambia volto tra tatuaggi, total black e “savonesità”

Sanremo. “Sono orgogliosa di portare avanti la ‘savonesità’ nel mondo della musica”. Ormai da tempo l’accento di Annalisa non ha più nulla dell’inflessione valbormidese, ormai sono lontani i giorni in cui andava a pesca di trote con il papà, ma la 32enne artista di Carcare non manca mai di rimarcare le proprie origini. Tanto più che il Festival della canzone italiana si svolge nella sua Liguria.

Annalisa Scarrone, o semplicemente Nali, è arrivata in sala stampa all’indomani della sua seconda esibizione, in gara, sul palco dell’Ariston. Riposata e pronta a rispondere a ogni domanda, soddisfatta delle proprie performance, sicura di sé come non mai. “Mi sento bene, cosa devo dirvi – afferma – è un periodo positivo, di scoperta di me stessa, mi sento più serena, più di sicura di me, anche più donna, e mi piace fare i conti con questi cambiamenti”.

Capelli rosso fuoco, lisci, occhi verdi giganteschi, il tatuaggio di una conchiglia sul decolletè, total black o quasi, sia per le mise sul palco sia per le interviste fra un grand hotel e l’altro. Il suo stile è stato definito dagli addetti ai lavori uno dei migliori visti quest’anno al festival. E anche la canzone è ben piazzata nell’ipotetica classifica, già suonata dalle radio di tutta Italia.

“Sanremo è sempre emozionante, unico, perché c’è questa attesa che dura tanto tempo, c’è così tanta attenzione”, afferma. Lei che, a Sanremo, c’è già stata altre tre volte: nel 2013, nel 2015 e nel 2016: arrivò rispettivamente nona, quarta e undicesima. La sua prima canzone famosa fu “Senza riserva”, uscita nel 2012. “Se ormai mi sento una big? Sinceramente una big big non mi sentirò mai – scherza – è sempre come la prima volta”.

“Ho sempre voluto fare musica – sottolinea – persino quando ero lunga 30 centimetri, poi è vero ho voluto studiare e laurearmi in Fisica perché oltre alla musica ho tante passioni, e una è quella per la scienza, e quindi ho cercato di fare bene entrambe le cose. Molto anche per fare contenti i miei genitori”. Mamma Maura e papà Elvio, entrambi insegnanti, di inglese e matematica.

Presto un nuovo album in arrivo. “Si chiama Bye Bye – racconta – e il tema di queste 13 canzoni è quello appunto del cambiamento, arrivederci come un saluto grato nei confronti di quello che è venuto prima, delle esperienze che ho fatto prima e delle persone con cui le ho vissute, ma con la voglia di sapere cosa succede adesso”.

Venerdì sera Annalisa canterà, con Michele Bravi, altro artista esploso grazie a un talent show, il suo singolo “Il mondo prima di te”.

Il testo de “Il mondo prima di te”



Un giorno capiremo chi siamo

Senza dire niente

E sembrerà normale

Immaginare che il mondo

Scelga di girare

Attorno a un altro sole

È una casa senza le pareti

Da costruire nel tempo

Costruire dal niente

Come un fiore

Fino alle radici

È il mio regalo per te

Da dissetare e crescere

E siamo montagne a picco sul mare

Dal punto più alto impariamo a volare

Poi ritorniamo giù

Lungo discese pericolose

Senza difese

Ritorniamo giù

A illuminarci come l’estate

Che adesso brilla

Com’era il mondo prima di te

Un giorno capiremo chi siamo

Senza dire niente

Niente di speciale

E poi ci toglieremo i vestiti

Per poter volare più vicino al sole

In una casa senza le pareti

Da costruire nel tempo

Costruire dal niente

Siamo fiori

Siamo due radici

Che si dividono per ricominciare a crescere

E siamo montagne a picco sul mare

Dal punto più alto impariamo a volare

Poi ritorniamo giù

Lungo discese pericolose

Senza difese

Ritorniamo giù

A illuminarci come l’estate

Che adesso brilla

Com’era il mondo prima di te

Ora e per sempre ti chiedo di entrare all’ultima festa e nel mio primo amore

Poi ritorniamo giù

Lungo discese pericolose

Senza difese

Ritorniamo giù

A illuminarci come l’estate

Che adesso brilla

Com’era il mondo prima di te

Com’era il mondo prima di te

Com’era il mondo prima di te