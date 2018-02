Andora, in scena l’incontro “Movimento e benessere. L’attività fisica adattata”

Andora. Sabato, alle 10,30, presso la sede di Fondazione Sacra Famiglia di Andora sarà presentato il programma “Movimento e benessere. L’attività fisica adattata”.

“Si tratterà di un incontro a carattere divulgativo volto a promuovere una riflessione sulle tematiche della salute e dello stile di vita attivo attraverso un percorso di informazione ed educazione alla salute”, hanno spiegato gli organizzatori.

Lo stesso incontro si è tenuto a gennaio 2017 presso il presidio “Mons. Pogliani” di Fondazione Sacra Famiglia a Loano, ottenendo un ottimo riscontro in termini di partecipanti. E da circa un anno, proprio presso la sede di Loano, sono partiti i corsi di attività fisica adattata.

Fondazione Sacra Famiglia Onlus, con sede a Cesano Boscone (Milano), offre servizi rivolti a persone con disabilità psicofisiche ed anziani non autosufficienti. Assiste ogni giorno oltre 2000 utenti in forma residenziale, diurna, ambulatoriale e domiciliare, operando nelle diverse Sedi di Lombardia, Piemonte e Liguria.

Ad Andora, Sacra Famiglia, ente accreditato dalla Regione Liguria, è presente da oltre 60 anni ed accoglie persone che presentano grave e gravissima disabilità neuro-psichica associata a deficit sensoriali, motori e concomitanti problematiche sanitarie. Le altre sedi liguri si trovano a Pietra Ligure dove, da quasi vent’anni, Sacra Famiglia risponde in forma residenziale e diurna al bisogno di persone disabili cognitive e a Loano, dove il Presidio “Mons. Pogliani”, già “Presentazione”, inaugurato a giugno 2016, si dedica all’attività di riabilitazione plurispecialistica intensiva ed estensiva per adulti ed anziani, erogando prestazioni di ricovero e cura in regime di degenza, nonché di specialistica ambulatoriale.

La partecipazione all’evento è gratuita e al termine sarà servito un buffet per i partecipanti.