Andora. Verrà inaugurata domani, lunedì 5 febbraio, alle ore 10.30, la ristrutturazione della Scuola secondaria di primo grado di via Cavour ad Andora, alla presenza del presidente della Regione Liguria e dell’assessore regionale all’edilizia Marco Scajola.

La scuola, che prima della chiusura ospitava 430 studenti, ha subito un importante intervento di consolidamento che ha interessato le strutture portanti, la bonifica dell’amianto e la riqualificazione generale con il rifacimento degli impianti. Il cantiere è stato finanziato grazie anche allo sblocco da parte della Regione di fondi comunali per 1 milione e 400 mila euro.

Durante la conferenza stampa verranno presentati i lavori che riguarderanno il secondo lotto della scuola Primaria e la nuova palestra.

La scuola Secondaria di primo grado “Benedetto Croce” era stata chiusa nel maggio scorso perché a rischio crollo, dovuto alla carenza di calcestruzzo nei pilastri.

Quello di Andora è un intervento unico nel suo genere, sia per la gravità della situazione che si è dovuta fronteggiare, sia per la velocità con cui è stata riaperta la scuola media, sia per l’importo dell’investimento se equiparato alla media degli interventi effettuati dai Comuni liguri con fondi statali secondo i dati pubblicati dal MIUR.