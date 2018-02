Andora. Grande festa questa mattina ad Andora per il taglio del nastro della Scuola secondaria di primo grado di via Cavour dopo la ristrutturazione urgente che si era resa necessaria per motivi di sicurezza.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza dell’assessore regionale all’edilizia Marco Scajola, del sindaco Mauro Demichelis e di altri esponenti dell’amministrazione comunale oltre che del dirigente scolastico, oltre al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha svolto un sopralluogo nella struttura scolastica “restaurata”.

L’edificio, che prima della chiusura ospitava 430 studenti, ha subito un importante intervento di consolidamento che ha interessato le strutture portanti, ma anche la bonifica dell’amianto ed una riqualificazione generale con il rifacimento degli impianti. Il cantiere è stato finanziato grazie anche allo sblocco da parte della Regione di fondi comunali per 1 milione e 400 mila euro.

La scuola Secondaria di primo grado “Benedetto Croce” era stata chiusa nel maggio scorso perché a rischio crollo, dovuto alla carenza di calcestruzzo nei pilastri. Quello di Andora è un intervento unico nel suo genere, sia per la gravità della situazione che si è dovuta fronteggiare, sia per la velocità con cui è stata riaperta la scuola media, sia per l’importo dell’investimento se equiparato alla media degli interventi effettuati dai Comuni liguri con fondi statali secondo i dati pubblicati dal MIUR.