Andora. Convocato il consiglio dell’unione dei comuni Valmerula e Montarosio in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione.

L’appuntamento è per mercoledì 28 febbraio, alle 21, e, nell’occasione, saranno 5 i punti all’ordine del giorno. Si tratterà l’approvazione del “Programma triennale delle opere pubbliche 2018/2019/2020 ed elenco annuale dei lavori” e l’approvazione del Bilancio Triennale anni 2018-2019-2020 e del Documento Unico di Programmazione 2018-2019-2020. Quindi, si passerà al “Riconoscimento debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza per lavori di riparazione guasto dell’apparato elettronico inverter funzionale alla pompa di evacuazione reflui ubicati nella centrale di Villa Fontana” e, infine, alla “Adesione alla Convenzione per l’utilizzo della sala autoprica e della camera mortuaria del Cimitero di Zinola per il Comune di Andora”.

La seduta si concluderà con eventuali comunicazioni da parte del presidente.