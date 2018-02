Andora: consegnate le chiavi dei campi da tennis comunali ai nuovi concessionari

Andora. Sono state consegnate le chiavi dei campi da tennis comunali di via Sant’Angela ad Andora alla Esperia Tennis Accademy di Ivrea che li avrà in concessione per otto anni, avendo vinto la gara per affidamento.

Il Comune incasserà un canone di affitto di 15.721 euro all’anno. L’associazione sportiva si è impegnata a realizzare lavori per circa 40mila euro con l’obiettivo di potenziare la scuola tennis e rendere più moderna la struttura avvicinandola ai canoni internazionali della disciplina del tennis.

Il sistema di illuminazione dei campi sarà modificato con l’installazione di luci a led che permettono un notevole risparmio energetico. Prevista anche la trasformazione di un campo in terra battuta in un campo con copertura sintetica, con caratteristiche polifunzionali, per la pratica anche di altri sport come basket, pallavolo, calcio, pallamano, hockey. Saranno programmate anche attività di promozione sportiva che coinvolgeranno le scuole.

“Si è chiuso il lungo iter burocratico sempre necessario per affidare in concessione una struttura sportiva pubblica, ma che assicura ai cittadini chiarezza sull’affidamento, garantisce al Comune un guadagno e campi da gioco più belli agli sportivi andoresi e ai turisti – spiega Fabio Nicolini (nella foto), assessore al patrimonio -. La società ora deciderà quando aprire, ma già sappiamo che vuole iniziare subito a farsi conoscere. Dopo un affidamento quarantennale in esclusiva ad un unico gestore, che ha fatto attività economica senza pagare praticamente alcun affitto e senza realizzare opere di riqualificazione per ben più di un decennio, confidiamo che l’entusiasmo e i buoni propositi dei concessionari decretino il rilancio di questa struttura molto amata dagli appassionati di tennis che attendono con impazienza la riapertura dei campi“.