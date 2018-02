Andora. Nel bel salone consiliare di palazzo Tagliaferro, ad Andora, si è svolta la manifestazione di presentazione dell’ as Andoraciclismo: alla presenza del sindaco De Michelis e degli assessori Nicolini e Rossi, il consiglio direttivo ha illustrato le attività che vedranno coinvolti i ragazzi del sodalizio per la stagione che va ad iniziare.

Il sindaco e gli assessori si sono complimentati con la società per l’impegno e l’entusiasmo che da decenni impiega nell’attività ciclistica, importantissima sopratutto quest’anno in cui Andora è coinvolta, con altre cinque città italiane, nell’ European town of the sport 2018, riconoscimento assegnato annualmente, a partire dal 2001, dalla Aces a città che si contraddistinguono con progetti e manifestazioni che seguono i principi etici dello sport.

Il presidente Mariano Siffredi ha augurato ai ragazzi un proficuo 2018, basato sopratutto sul divertimento e sul rispetto delle regole, che sono comunque alla base della vita quotidiana; ha poi ribadito l’impegno della società di partecipare alle gare delle province liguri, con particolare attenzione al meeting regionale nonche a quello nazionale, splendida parata di ragazzini che,provenienti da tutta italia, si incontreranno dal 21 al 24 giugno ad Andalo. I giovanissimi erano presenti al completo: Arimondo Marco e Sara, Bonomi Achille, Di Giuseppe Lorenzo, Gabelloni Matteo, Giordano Emanuel e Francesco, Lupo Pietro, Rubino Edoardo, Siri Francesco e Irma, Viarino Edoardo e Alessandro, Sepe Andrea e Francesco, Zerbone Manuel e Raffaele e l’esordiente Verrando Luca.



Ha continuato poi con orgoglio d evidenziare e spiegare il “gemellaggio” con il Pedale acquese, realtà ciclistica della provincia alessandrina: con la creazione della società Plurima, entrambi i sodalizi tornano ad affacciarsi sulla scena della categoria juniores, offrendo inoltre un percorso sportivo che permette a ragazzini di 7 anni di proseguire nel tempo la propria passione sportiva.

Come hanno ben spiegato Luigi Gambero, presidente del Pedaleacquese, coadiuvato dal vice Corrado Mannarino, questa unione permette di unire esperienze e stimoli per affrontare problemi organizzativi, strutturali ed economici che si presentano in maniera preponderante con la salita a livelli agonistici sempre più impegnativi.

A tal punto è intervenuto Boris Bucci, presidente del comitato di Aalessandria e da oltre 30 anni sulla scena ciclistica, che unitamente al collega Piero Zangani, presidente provinciale savonese, si è complimentato per l’iniziativa che permette, in periodi particolarmente critici, il proseguio dell’attività sportiva unendo più forze in campo.

Il ds Jens Novaro ha poi brevemente illustrato il programma dei giovani juniores Luca Bertorello, Davide Pastorino, Matteo Novaro, Piero Pasotti, Diego Predarolli, Stefano Martorello, Francesco Mannarino e Andrea Gamalero che affronteranno il primo impegno nel principato di monaco al 25 marzo.

Infine un caloroso saluto ed augurio e’ giunto dai fratelli Bonifazio: Leonardo ha potuto presenziare e augurare tanto divertimento ai ragazzi, mentre Niccolò ha fatto pervenire il proprio saluto da Abu Dhabi, ove è impegnato nel tour.

Nel concludere la manifestazione con i ringraziamenti ai numerosi sponsor, all’amministrazione comunale ed alla polizia locale, alle forze dell’ordine presenti con il maresciallo della locale caserma dei carabinieri Giorgio Santoppoli, alla Croce bianca, alla Protezione civile e a Flavio Faedo, che ha egregiamente svolto il ruolo di presentatore del pomeriggio, il presidente ha avuto la sorpresa di ricevere, dalle mani di Piero Zangani, una targa che il consiglio direttivo ha voluto donare per ringraziare dell’impegno e del sacrificio che, con la moglie Manuela, mettE da anni nella società.