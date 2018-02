Andora, al via il 9 febbraio il corso di primo soccorso della croce bianca

Andora. Anche quest’anno la croce bianca di Andora ha deciso di organizzare un corso di primo soccorso rivolto alla cittadinanza.

L’obiettivo è diffondere il più possibile l’educazione sanitaria e le manovre base per un primo soccorso, che è l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati.

Il corso avrà inizio il 9 febbraio e durerà sino al 16 di marzo. Gli incontri saranno due alla settimana, il martedì e il venerdì, alle 20.30. La partecipazione al corso è gratuita e non è vincolante a nessuna attività futura.

La croce bianca di Andora è una realtà attiva sul territorio dal 1974 e con un totale, per l’anno 2017, di 4553 servizi effettuati.

Per info sul programma e iscrizioni, è possibile rivolgersi presso la sede in via Dante 8 oppure telefonare al numero 0182 85345.