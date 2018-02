Ancora un incendio a Savona: a fuoco tetto di una palazzina

Savona. Ancora paura a Savona per l’incendio di un tetto di una palazzina di tre piani in Corso Ricci. Dopo il rogo di ieri sera, avvenuto in un alloggio dell’edificio all’angolo tra corso XX Settembre e via Luigi Corsi, intorno alle 9 e 30 di questa mattina si è sviluppato un altro incendio, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Savona.

Secondo quanto appreso, il rogo si sarebbe originato da un difetto alla canna fumaria di uno degli appartamenti all’ultimo piano, le fiamme avrebbe raggiunto la trave e da lì la propagazione dell’incendio.

Solo il rapido e pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito di evitare conseguenze peggiori: alla fine i danni sono stati abbastanza limitati. E fortunatamente, rispetto al rogo di ieri sera, non si registrano persone ferite o rimaste intossicate.

I pompieri, dopo aver spento le fiamme, hanno svolto l’intervento di messa in sicurezza dell’alloggio e della palazzina.

Intanto i due intossicati e lievemente ustionati nel rogo di ieri, S.M., 29 anni, e D.B., 48 anni anni, sono stati già dimessi dall’ospedale San Paolo di Savona. Stando a quanto riferito, pare che l’incendio si sia sviluppato da un cortocircuito ad un carica batterie del telefonino, che ha innescato la scintilla e l’inizio delle fiamme che hanno avvolto materasso e arredi della camera da letto.