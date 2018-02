Anche dalla Liguria la mobilitazione per la manifestazione della Lega a Milano

Liguria. Partiranno domani mattina da Savona, Genova, La Spezia, Recco, Sestri Levante, Albenga e Ventimiglia, dieci pullman organizzati dalla Lega per la manifestazione nazionale in piazza Duomo a Milano, alle 15.

“In circa seicento – commenta il segretario regionale della Lega Liguria, Edoardo Rixi, candidato alla Camera – partiremo in auto, pullman e treno. Oltre ai candidati, agli eletti e ai militanti, in tantissimi simpatizzanti domani saranno con noi a Milano. Ci aspettiamo una piazza Duomo piena di famiglie, giovani, artigiani, piccoli imprenditori che vogliono cambiare il Paese”.

“Il 4 marzo avremo un’occasione storica per avere finalmente un governo di centrodestra con idee chiare che metta al primo posto gli interessi degli italiani e delle nostre imprese. La manifestazione di domani, con il nostro segretario Salvini, sarà un’iniezione di energia per tutti, verso la volata finale in vista del voto”.