Anche a Borghetto Santo Spirito arrivano i City Angels

Anche Borghetto Santo Spirito si avvarrà, a breve, della collaborazione e del servizio dell’associazione nazionale City Angels Italia.

Da alcuni giorni l’amministrazione comunale del sindaco Giancarlo Canepa sta lavorando all’approvazione e sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Comune ed i City Angels. Una volta stipulato l’accordo la nota associazione di volontariato entrerà a pieno titolo fra le realtà che collaborano in maniera efficace e costruttiva con le istituzioni cittadine Borghettine.

I componenti dell’associazione sono “volontari di strada di emergenza, che si occupano di solidarietà e di sicurezza” e, nel concreto, aiutano i più deboli: senza fissa dimora, vittime del disagio e della violenza in genere, persone e animali in difficoltà, fornendo aiuti concreti nonché sostegno umano e psicologico attraverso la propria presenza e vicinanza.

Con la propria divisa caratterizzata dal basco blu (simbolo delle forze di pace dell’Onu) e giubba rossa, i City Angels si propongono di essere un punto di riferimento sicuro per tutti i cittadini e un deterrente visivo per i malintenzionati. L’associazione nazionale City Angels Italia è nata nel 1994 a Milano e si configura come associazione di volontariato iscritta nell’apposito registro.

I City Angels s’impegnano nei confronti della comunità di Borghetto Santo Spirito a svolgere la propria attività in stretta collaborazione e in costante contatto con l’amministrazione comunale ed i dipendenti servizi preposti, nonché in raccordo con le altre associazioni operanti sul territorio cittadino. Tutte le attività svolte sono prive di qualsiasi obbligo di corrispettivo in capo all’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito: “Ci saranno volontari pronti a scendere in strada per aiutare, sorvegliare, impegnarsi insomma a migliorare le cose”, spiegano dal municipio borghettino.

Fondati dal giornalista e docente universitario Mario Furlan, sono oggi presenti in diverse città italiane ed in Svizzera. Sono composti da persone maggiorenni di qualsiasi età e nazionalità. Si faranno riconoscere grazie al loro abbigliamento, una maglietta rossa ed un basco blu come quello dell’Onu proprio a sottolineare la volontà di essere una forza di pace; per la stessa ragione naturalmente non portano armi.

I City Angels offriranno il loro aiuto in vari ambiti sociali, secondo le esigenze del territorio. Saranno impegnati sul territorio in stretta collaborazione e sinergia con le forze dell’ordine, polizia municipale, servizi sociali, istituzioni e associazioni di volontariato.

Il “movimento” di volontari in basco blu e maglietta rossa ha la missione di aiutare chiunque sia in difficoltà.

“Sono sicuro che la presenza di questi volontari possa servire ad aumentare, anche solo di poco, la tranquillità dei cittadini, Non si tratta di ronde, non sono squadristi ma un’organizzazione apolitica e pacifista che suole offrire una presenza sul territorio di aiuto alle persone. Sono altrettanto certo che questa collaborazione non possa che essere positiva per il paese”, afferma il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa.

La prima squadra è pronta ad iniziare la propria attività e nei prossimi giorni incominceranno a fare un sopralluogo sul territorio Borghettino: “Nell’ambito di un progetto che riteniamo più ampio, nel corso dell’estate, l’associazione si è resa disponibile ad effettuare altresì i servizi di supporto per ottemperare alle misure di safety e di security obbligatorie durante l’effettuazione delle manifestazioni pubbliche e turistiche”, afferma il primo cittadino borghettino.