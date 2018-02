All’istituto Falcone di Loano “Felice…Mente a scuola”, il corso sulla didattica metacognitiva

Loano. Il prossimo 27 febbraio all’istituto Falcone di Loano avrà inizio “Felice…Mente a scuola. Didattica metacognitiva, motivazione e gioco”, percorso formativo di tre incontri accreditato Miur, rivolto agli insegnanti di scuole primarie (classi 4^ e 5^), scuole medie e biennio delle superiori, sui temi della didattica metacognitiva, del legame emozioni-apprendimento, e della motivazione.

Attraverso il “Metodo Freenauta”, incentrato sull’apprendimento positivo, il corso vuole offrire ai docenti: l’opportunità di affrontare il tema della metacognizione e della motivazione; nuove modalità per la didattica come il peer tutoring ed il modeling; condividere strategie inclusive in caso di Dsa/Adhd; dedicare spazio al benessere psico-cognitivo del docente fornendogli gli strumenti per mettere in luce il proprio potenziale individuale, permettendo che quanto appreso venga poi condiviso con gli alunni e nel contesto familiare.

Al fine di garantire risultati tangibili in tempi brevi, durante il corso verrà utilizzato un gioco metacognitivo, SuperMe di FreeNauta, già sperimentato in scuole primarie e secondarie. Il gioco, ideato per migliorare le dinamiche dell’apprendimento dei singoli studenti/classi, è composto da 112 carte metacognitive che aiutano ragazzi e adulti a riflettere sui processi mentali, ed è strutturato per essere usato in tutte le materie. Una proposta didattica inedita, caratterizzata da una grande immediatezza e che permette al docente di diventare coach di se stesso e dei ragazzi.

Ad illustrare il “Metodo FreeNauta”, di cui è ideatrice, sarà la dottoressa Paola Ricca, formatrice Aif specialista in metacognizione; coach con certificazione Icf di secondo livello, tutor Dsa, curatrice di corsi accreditati presso il miur.

“Felice…Mente a scuola. Didattica metacognitiva, motivazione e gioco” è un corso di specializzazione della durata di 12 ore, che si terrà presso l’istituto Falcone di Loano in un ciclo di tre incontri (27 febbraio, 6 e 27 marzo); il costo è di 180 euro. Il corso è acquistabile con la carta del docente. Iscrizioni entro sabato 16 febbraio sul sito Sofia del Miur. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@freenautabar.it.