Allerta meteo prolungata fino a domani notte: arancione in Valbormida, gialla nei comuni interni della riviera

Provincia. La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’allerta meteo per neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo. L’allerta in riviera rimarrà gialla, e non riguarderà i comuni della costa ma solo quelli interni; a ponente (da Andora a Spotorno) terminerà alla mezzanotte di oggi, mentre sulla riviera di levante (da Bergeggi a Varazze) terminerà alla mezzanotte di domani. L’allerta diventerà invece arancione, a partire dalle 15 di oggi, in tutto l’entroterra savonese, per ritornare gialla domani mattina alle 9.

Il dettaglio, comune per comune, è reperibile sul sito www.allertaliguria.gov.it dove sono riportate anche le norme di autoprotezione consigliate dalla Protezione Civile Nazionale, da adottare prima e durante gli eventi. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

LA SITUAZIONE: precipitazioni nevose sono segnalate, dalle prime ore del giorno, su diverse zone dell’entroterra regionale. I nivometri, dalla mezzanotte, segnalano 8 centimetri a Triora (Imperia), 13 sul Monte Settepani (Savona), 14 a Urbe Vara Superiore (Savona). Nevica nelle valli Bormida e Stura, interessando i tracciati delle autostrade A6 e A26, nevischio sulla A7 sul tratto appenninico. Sulla costa, invece, piove generalmente in modo debole. Le temperature sono basse, come rileva la rete in tempo reale Omirl: i valori minimi, alle ore 11.15, si registravano a Monte Settepani con -4.7, Poggio Fearza con -4.6, Alpe Vobbia con -2.4. Altre temperature, sempre riferite alle 11.15: Santo Stefano d’Aveto 0.1, Triora 0.2, Cairo Montenotte 0.3, Busalla 0.7, Savona 4.4, Varese Ligure 4.6, Genova Centro Funzionale 4.9, Chiavari e La Spezia 7.8. Un fronte atlantico si avvicina lentamente verso l’Italia interessando, in una prima fase, le regioni settentrionali e richiamando aria fredda dall’Europa Centro Orientale. Da qui le precipitazioni, nevose nelle zone interne della nostra regione, dove le temperature (che sono basse ma non su valori particolarmente rigidi) lo consentono. Lungo la costa piogge sparse e rovesci con possibili, sporadici episodi di neve mista a pioggia tra il Genovesato e il savonese. Le precipitazioni proseguiranno anche domani, martedì, con un’attenuazione a metà giornata e successiva ripresa tra pomeriggio e sera.

L’ALLERTA ARANCIONE PER NEVE ipotizza che le precipitazioni possano essere moderate sulle zone sensibili (quali i tracciati autostradali) con persistenza della copertura nevosa e/o forti sulle zone collinari non sensibili. Sono possibili interruzioni di strade e servizi. Formazione di ghiaccio con gelate diffuse.

L’ALLERTA GIALLA PER NEVE ipotizza che le precipitazioni possano creare locali disagi con temporanei problemi di viabilità. Possibili rallentamenti nella circolazione e nei servizi. Formazione di ghiaccio con gelate diffuse.

Di seguito, nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni con le specifiche sulla quota neve nelle zone interessate dai fenomeni.

OGGI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO: Nevicate su DE, anche moderate; i fenomeni potrebbero interessare anche l’interno di A (quota neve 400-500 m) e l’interno di B (quota neve 200 m), dove non si escludono locali rovesci nevosi. Quota neve tra 600-800 m su C. Possibili sporadici episodi di neve mista a pioggia tra il Genovesato e Savonese. Altrove piogge sparse e rovesci, localmente temporaleschi. Venti forti da Nord su AB con raffiche fino a 60/70 km/h, in particolare su rilievi e capi esposti. Mare molto mosso su A. Condizioni di disagio per freddo su B e parte orientale di A.

DOMANI, MARTEDI’ 6 FEBBRAIO: fino alle prime ore del mattino possibili deboli nevicate su D ed E e interni di AB. Fenomeni in ripresa nel pomeriggio con deboli nevicate su D e parte occidentale di E e a quote collinari su interni di AB. Altrove piogge sparse e rovesci, localmente moderati. Venti forti dai quadranti settentrionali su A e B con raffiche fino a 60/70 km/h su rilievi e capi esposti. Mare molto mosso su A. Disagio per freddo su B.

DOPODOMANI, MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO: fino a metà giornata deboli nevicate su DE in esaurimento dal pomeriggio. Altrove ancora possibili piogge sparse, di debole intensità. Fenomeni in esaurimento ovunque dal pomeriggio. Venti ancora forti dai quadranti settentrionali con raffiche fino ai 50-60 km/h in attenuazione nel corso della giornata.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome). Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.