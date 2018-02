Allerta meteo, a Millesimo annullato il mercato settimanale

Millesimo. Non si terrà domani mattina, in piazza Italia, il consueto mercato settimanale del sabato. Il sindaco Pietro Pizzorno ha infatti deciso di annullare l’appuntamento per non mettere a rischio ambulanti e visitatori.

“L’allerta arancione e l’invito della Regione di alleggerire il traffico veicolare sulle strade mi hanno fatto prendere questa decisione – sottolinea il primo cittadino – Preferisco eccedere con la prudenza senza mettere nessuno in pericolo”.

Tra le manifestazioni in programma per domani che non si faranno anche il carnevale di Carcare, rinviato a sabato 10 marzo.