Albenga. “Gli effetti degli ‘esperti della politica’ si fanno vedere anche ad Albenga e si ripercuotono pesantemente sulle tasche di noi contribuenti: è stato ‘appurato’ solo ora, a lavori avviati, che le tubature di allaccio al depuratore di Borghetto, passanti per Ceriale, non siano adeguate al trasferimento dei reflui pre-depurati di Albenga”. Così Francesco Di Lieto, portavoce del Movimento 5 Stelle di Albenga va all’attacco sulla questione del nuovo grigliatore e, in particolare, sul fatto che per collegare l’impianto al resto della rete dovranno essere effettuati costosi interventi di adeguamento.

“L’eventuale adeguamento dovrebbe costare alle casse pubbliche circa 1 milione di euro in più. Come portavoce del M5S sollevai in tempi non sospetti questa prevedibile e scontata eventualità in ogni sede possibile, rimanendo inascoltato, ma, anche questa volta, ‘avevamo ragione'” prosegue Di Lieto.

“Il ‘bluff’ di avviare i lavori, solo per bloccare le sanzioni europee è stato scoperto: temiamo che, oltre al danno di non riuscire a depurare le acque cittadine, avremo da pagare anche la salatissima sanzione europea. Chi sono i responsabili di questo disastro? Sono il Pd, Forza Italia e Lega, che non hanno saputo voluto risolvere il grave problema della depurazione della piana di Albenga” conclude Di Lieto.