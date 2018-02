Albissola, un’opera in dono al Comune per celebrare il Giorno del Ricordo

Albissola. Giovedì, alle 21, nel palazzo del Comune di Albissola Marina, nell’ambito degli eventi in Italia per il “Giorno del Ricordo”, il 10 febbraio, stabilito per ricordare la vicenda dei profughi giuliano-dalmati, l’artista Beppe Ricci, vicepresidente della “Sezione Monferrato e Langhe” del “Centro XXV Aprile”, donerà un’opera al Comune.

Si tratta di una raffigurazione del piroscafo “Toscana”, che dal 2 febbraio al 20 marzo 1947, trasportò in Italia 16.800 profughi dall’Istria.

Il quadro era stato esposto nel febbraio dello scorso anno, al civico spazio culturale “MuDA”, nell’ambito della mostra “I colori del Ricordo”, promossa dal “Centro XXV Aprile, curata da Federico Marzinot, con il patrocinio dell’amministrazione, del comitato provinciale dell’associazione “Venezia Giulia e Damazia” e dell’Isrec (Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea) della provincia di Savona, che aderiscono all’evento.