Albissola, si ferisce contro un cavo: gufo soccorso in via Grosso

Albissola Marina. Un gufo è stato soccorso nella centralissima via Grosso ad Albissola Marina dai volontari della Protezione Animali Savonese che ora stanno facendo il possibile per salvarlo.

“Probabilmente viveva nel centro storico di Albissola Marina, riparandosi di giorno in qualche nicchia di uno sei tanti vecchi edifici, andando la notte in cerca di topi che, in ambienti urbani, non mancano mai. Ma deve aver impattato con qualche ostacolo aereo (un cavo, un filo, etc.) ed è caduto gravemente ferito a terra nella centrale via Grosso dove la mattina qualcuno lo ha visto ed ha avvertito i nostri volontari che lo hanno recuperato e ricoverato per le cure. Le ferite del gufo lasciano poche speranze sulla sua sopravvivenza, anche se è molto vivace e combattivo” spiegano dall’Enpa.

“I gufi comuni, come dice lo stesso nome, sono animali protetti abbastanza diffusi, che vivono nei boschi ma non disdegnano le città, dormendo nelle cavità degl ialberi o dei ruderi e dove trovano più facilmente topi e ratti, contribuendo così a limitarne il numero in modo naturale. Tra marzo e maggio depone fino a cinque uova, covate solo dalla femmina, mentre il maschio le procura il cibo; dopo due mesi dalle schiusa i giovani diventano indipendenti” concludono dall’associazione animalista.