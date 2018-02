Albissola sempre più su: 3 a 0 al Valdinievole Montecatini

Albissola Marina. L’Albissola non ne sbaglia più una. Con una costanza di rendimento degna di una grande squadra, la neopromossa continua ad inanellare successi. E con oggi sono undici.

L’undicesima vittoria stagionale dei Ceramisti è arrivata ai danni del Valdinievole Montecatini, vendicando la sconfitta dell’andata, quando i toscani ebbero la meglio per 2 a 1.

In avvio di gara gli albissolesi hanno un poco stentato, poi hanno ben presto cominciato a condurre il gioco, pur senza essere incisivi. Il risultato è stato sbloccato al 24° del secondo tempo da un gol di Coccolo. Da quel momento in poi i padroni di casa sono andati sul velluto, colpendo ancora con Carballo e Garbini.

La partita. Mister Fabio Fossati schiera l’Albissola con Caruso, Calcagno, Corbelli, Sancinito, Garbini, Molinari, Coccolo, Raja, Piacentini, Carballo, Benucci.

Pronti a subentrare Vasoli, Pasquino, Durante, Boveri, Bennati, Olivieri, Ottonello, Cambiaso, Papi.

Il nuovo allenatore della squadra ospite, Carlo Caramelli, sceglie il seguente undici: Cappellini, Lucarelli, Agrifogli, Melis, Ghimenti, Falivena, Fedi, Degl’Innocenti, Tempesti, Bigazzi, Sagnini.

In panchina ci sono Montenegro, Marinelli, Politelli, Di Nardo, Carlesi, Gianardi, Tempestini, Mitta, Ciccone.

Arbitra Mario Perri della sezione di Roma 1, con l’assistenza di Luca Bernasso e Luca Noè Marseglia (Milano).

I toscani, bisognosi di punti per risollevarsi da una situazione critica, partono fortissimo. Al 2° rapido contropiede degli ospiti: Sagnini arriva alla conclusione, Caruso devia e la palla impatta sul palo. Nei primi cinque minuti di gioco il Montecatini calcia tre angoli. Sull’altro fronte prova la conclusione Carballo: respinta. Al 9° ci prova Degl’Innocenti: alto.

Poi, con il passare dei minuti, esaurita la sfuriata ospite, l’Albissola rialza il baricentro. I biancoazzurri prendono il possesso del gioco, senza però arrivare a creare pericoli. Al 15° Benucci da buona posizione prova la girata ma manca l’impatto; al 24° lo stesso Benucci va al tiro ma calcia debolmente e il portiere para.

Al 34° Garbini in area devia verso la rete ma manda a lato. Al 36° su un traversone in area Benucci e Carballo mancano la deviazione da pochi passi.

Il Valdinievole, invece, non sa più rendersi pericoloso e si arriva all’intervallo sul risultato di 0 a 0.

Si riparte senza sostituzioni. Al 1° il primo tiro: Bigazzi, dalla distanza, non impensierisce Caruso. Al 2° un tiro debole e centrale di Benucci viene facilmente parato da Cappellini. Al 4° un gran tiro di Raja chiama Cappellini alla deviazione in angolo.

Al 9° una conclusione ravvicinata di Bigazzi impegna Caruso in una parata miracolosa.

Al 15° l’arbitro assegna un rigore per una spinta ai danni di Piacentini ed espelle un giocatore ospite. Poi, però, il guardalinee gli fa notare che il giocatore ceramista era in fuorigioco e il direttore di gara annulla le sue decisioni.

Entrambi gli allenatori effettuano due cambi: nell’Albissola entrano Papi e Cambiaso, escono Raja e Benucci. Nel Valdinievole dentro Di Nardo e Gianardi, escono Melis e Fedi.

Al 24° l’Albissola passa in vantaggio: lunga azione tambureggiante, Coccolo riceve palla e con un diagonale la mette in rete. Al 28° il raddoppio: è Carballo a sferrare un tiro imparabile per Cappellini.

Mitta sostituisce Lucarelli. Ma il copione non cambia: ormai la partita è nelle mani dei Ceramisti che al 40° fanno tris con Garbini.

Un tiro senza pretese di Bennati viene parato da Cappellini. La partita non ha più nulla da dire. Dopo quattro partite, finalmente l’Albissola torna a mantenere inviolata la propria porta: altra nota positiva di una giornata che vede la neopromossa rafforzare la propria sesta posizione, ad un solo punto dalla zona playoff.

Domenica 18 febbraio la formazione allenata da Fossati sarà ospite del Sestri Levante.