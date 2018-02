Albissola Marina, in piazza del Popolo un gazebo di Fratelli d’Italia

Albissola Marina. Domenica 25 febbraio dalle 10 alle 13 in piazza del Popolo davanti al comune di Albissola Marina sarà allestito il Gazebo di Fratelli d’Italia.

Saranno presenti il commissario provinciale di FdI Pier Paolo Pizzimbone, il responsabile del coordinamento cittadino Luca Aschei, il candidata al collegio proporzionale per la Camera dei Deputati Luana Bezzi, il delegato nazionale Lucia Nadia Ciufegni ed il coordinatore di FdI di Varazze Alfiero Cravero.

Saranno disponibili per dare informazioni su come si vota, sul programma elettorale, sui dipartimenti e i responsabili della nuova sede di Savona di via Servettaz 27 e consigli utili su chi votare.