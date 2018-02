Viareggio. L’Albissola, sotto di una rete (Galligani) reagisce da grande squadra, pareggiando con Piacentini e realizzando la rete della vittoria con Gulli.

I ragazzi di Fossati, si portano al quinto posto in classifica, a pari merito di Massese e Seravezza, in attesa delle gare che si giocheranno domenica.

A fine gara, abbiamo raccolto il parere di Pierluigi Ghiraldelli, preparatore dei portieri del team del presidente Mirco Saviozzi:” La vittoria è meritata, abbiamo giocato una grande partita, dimostrando di essere una squadra vera” e del tecnico Fabio Fossati: ” E’ una successo importante, ottenuto ai danni di una compagine competitiva come il Viareggio; abbiamo sofferto fino al triplice fischio finale, non sfruttando la superiorità numerica a nostro vantaggio, per l’espulsione del versiliese Lucarelli”.