Savona. “Andiamo a Sestri Levante, consapevoli delle difficoltà di incontrare un avversario forte, organizzato e reduce da due sconfitte consecutive, desideroso di invertire il trend negativo degli ultimi turni di campionato”.

“Il pericolo non viene da quello che non conosciamo, ma da quello che crediamo sia vero e invece non lo è”… diceva Mark Twain e Fabio Fossati, da allenatore scafato, fiuta il pericolo, mettendo in guardia i propri giocatori dal pensare di aver vinto la gara ancora prima di averla giocata.

“Stiamo bene fisicamente e mentalmente, inutile negarlo, per cui scenderemo in campo (ndr, privi di Cargiolli e Siciliano) decisi a vendere cara la pelle con l’obiettivo di continuare la striscia positiva dei risultati, che ci hanno portato a quattro punti dal Ponsacco, secondo in classifica”.

L’ Albissola, reduce tra tre successi consecutivi (Scandicci, Viareggio, Montecatini) non ha nessuna intenzione di mollare la presa: “Il nostro obiettivo è quello di arrivare alla sosta del campionato con il maggior numero di punti in saccoccia, per giocarcela sino in fondo; saranno il campo e i risultati a dire se il gruppo è pronto al salto di qualità”.

Fabio Fossati sogna di poter recitare una domenica pomeriggio da protagonista, la sfida che lo vede tornare, da ex, a Sestri Levante, da lui salvato nel 2013 e 2014 dalla retrocessione, insieme allo staff ‘arenzanese’ composto dal preparatore atletico, Salvatore Longheu e dal collaboratore tecnico ‘Mede’ Zannini.