Albissola Marina. Albissola sempre più in alto. Nell’anticipo della 22ª giornata i biancoazzurri si sono imposti per 2 a 1 allo stadio dei Pini di Viareggio, centrando la decima vittoria stagionale, la seconda contro i bianconeri dopo il 4-2 dell’andata.

La neopromossa ha battuto una squadra che occupa la quarta posizione in classifica e che, fino a qualche settimana fa, ancora nutriva ambizioni di salto di categoria. Adesso tra Viareggio ed Albissola c’è un solo punto di distanza; i Ceramisti, infatti, nell’attesa dei risultati delle partite di domani, hanno agganciato la quinta posizione.

Nel primo tempo la partita è stata equilibrata. In avvio, un rapido botta e risposta: al 2° Galligani ha portato in vantaggio le Zebre; al 7° Piacentini ha realizzato il pareggio.

I locali hanno costruito un buon numero di azioni, ma la difesa albissolese ha retto bene. Un solo ammonito: il viareggino Guidi.

Nel secondo tempo i bianconeri, oggi in maglia verde, sono ripartiti forte. La squadra di mister Fossati, però, agendo di rimessa al 10° li ha puniti trovando la via del gol con Gulli, ben servito da Coccolo.

Doppia ammonizione ai danni di Lucarelli e i padroni di casa sono rimasti in dieci. L’Albissola ha controllato agevolmente il vantaggio e, approfittando dei tanti spazi concessi dai locali all’attacco per cercare il pari, ha sfiorato più volte il terzo gol. Alla mezz’ora, su traversone dalla sinistra di Corbelli, Gulli ha mancato la porta da ottima posizione.

Al 41°, però, una distrazione difensiva ha rischiato di costare grosso ai liguri: Galligani ha colpito il palo interno. Poi è stato Carballo a fallire l’opportunità per il tris.

Nel finale di gara cartellino rosso per Gargiulo: ristabilità la parità di uomini in campo, non quella del risultato. Dopo cinque minuti di recupero il triplice fischio ha sancito una nuova pagina positiva per l’Albissola, che ora viaggia ad alta quota.

Domenica 11 febbraio i biancoazzurri torneranno al Faraggiana: alle ore 14,30 affronteranno il Valdinievole Montecatini.