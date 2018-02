Albisola Superiore. Auto in fiamme questa notte in via Martini ad Albisola Superiore. L’incendio si è sviluppato intorno alle 2.30 di notte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze che, in un paio d’ore di lavoro, sono riusciti ad avere la meglio sul rogo.

di 6 Galleria fotografica Albisola Superiore, tre auto distrutte dalle fiamme in via Martini









I tre veicoli sono andati completamente distrutti ed alcune macchine parcheggiate a poca distanza sono rimaste danneggiate. Le fiamme hanno “annerito” fino al primo piano il palazzo davanti al quale i mezzi erano in sosta.

Ancora ignote le cause dell’incendio.