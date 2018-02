Albisola Superiore. Rapina lampo questa mattina alle Poste di via Arturo Martini ad Albisola Superiore. Secondo le prime informazioni, intorno alle 10, un uomo, con il volto nascosto con un casco e una pistola in pugno, è entrato nell’ufficio postale ed ha minacciato un dipendente per farsi consegnare i soldi.

Una volta presi i contanti, circa duecento euro, è scappato velocemente. Sull’episodio sono ora in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Albisola che visioneranno anche i filmati delle telecamere di sicurezza.

Resta da chiarire se l’arma impugnata dal bandito fosse vera oppure no (gli investigatori non escludono che fosse giocattolo). Il rapinatore, che indossava anche dei guanti, secondo le testimonianze raccolte dai militari era italiano (non aveva particolari accenti).