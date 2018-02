Albisola, Nuova Rotta guarda già alle prossime elezioni: ecco il nostro programma

Albisola Superiore. “In molti mi hanno chiesto a cosa servono gli incontri formativi nelle frazioni del Comune di Albisola Superiore; la risposta è molto semplice: la loro funzione è quella di sentire ed ascoltare i problemi della popolazione e di riportare la fiducia all’elettore che se vuole e se sceglie bene può cambiare il suo futuro”. Così il gruppo “Nuova Rotta per Albisola Superiore”, che prosegue i suoi incontri con la popolazione anche in vista del prossimo appuntamento elettorale: pronta, infatti, una lista civica.

“Cosa è emerso? Un cospicuo numero di elettori è stufo del continuo cambio di casacca senza risolvere i problemi e dunque si assiste ad una crescita esponenziale dell’ astensionismo e della rassegnazione” aggiunge il gruppo albisolese.

“Cosa vogliamo fare come lista civica? In primis riportare la buona politica al servizio della popolazione, certamente non ammalieremo gli elettori con progetti fantasmagorici ma passo passo aggiusteremo quello che non va. In conclusione le gambe del tavolino con il quale andremo a creare il nostro programma sono: sicurezza, ripristino del bilancio, riqualificazione del territorio e sviluppo per un futuro migliore”.

“Chiunque senta la voglia di ripristinare questi valori nella nostra città sarà ben accetto per partecipare attivamente nella Lista Civica. Mi contatti all emil nuovarottaperalbisolasuperiore@outlook.it” conclude “Nuova Rotta”.