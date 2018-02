Alberi tagliati a Borghetto, tra ironia e sarcasmo: botta e risposta tra Comune e associazione ambientalista

Borghetto Santo Spirito. Usa l’ironia e il sarcasmo il consigliere delegato al verde pubblico del Comune di Borghetto che risponde all’attacco dell’associazione Tutela Ambiente rivolto all’amministrazione comunale per il taglio di alcuni alberi. “Miracolo a Borghetto Santo Spirito: uno dei due eucalipto tagliati, dopo tre giorni è resuscitato potato, vivo e vegeto! Il merito è da ascriversi al sindaco Canepa che facendo posizionare un lampione lì vicino, favorendo l’accelerazione della fotosintesi clorofilliana, ha permesso la ricrescita record in tre giorni!” afferma Alessio D’Ascenzo, consigliere comunale di maggioranza.

A stretto giro, però, dopo il post sarcastico pubblicato su Facebook, è arrivata la controreplica dell’associazione Tutela Ambientale ATA PC: “La problematica di Borghetto non si riduce a uno o due alberi di Eucalyptus, ma coinvolge tutta la gestione del verde pubblico. Gestione che, ad ora, ha visto questa amministrazione procedere con tagli ed abbattimenti generalizzati, peraltro decisi senza neppure informare le Associazioni ambientaliste.

“Non unico caso, ma forse il più eclatante, la maestosa siepe che circondava la scuola elementare. Gli esperti del settore sanno bene che le siepi di dimensioni notevoli forniscono protezione dagli inquinanti, ad esempio dalle polveri sottili, e quindi la siepe contribuiva a tutelare la salute dei bambini della scuola”.

“Gli esperti del settore sanno anche che, se è vero che la siepe era stata trascurata, si poteva facilmente correggere con un’attenta potatura e con una semplice opera di pulizia. Abbattere alberi e siepi perché “disordinati” è come abbattere il Colosseo perché ,magari, si scorgono cartacce ed immondizie tra le antiche arcate”.

“Ora, può essere anche comprensibile che il consigliere D’Ascenzio non sia esperto in materia, e manchi di queste conoscenze fondamentali. Quello che risulta invece intollerabile è che si proceda con abbattimenti e tagli, anziché avere l’umiltà di rivolgersi a chi conosce bene la materia e potrebbe fornire preziosi consigli, per di più gratuiti”.

“Un consiglio lo forniamo comunque: l’amministrazione di Borghetto istituisca una consulta per l’ambiente, con le associazioni ecologiste, come fatto da numerose altre amministrazioni civiche, anche di centri ben maggiori di Borghetto. Amministrazioni che, prima di prendere decisioni drastiche sul territorio, informano la Società Civile e si consultano con chi da decenni difende l’ambiente”.

ATA PC è da sempre collaborativa con tutte le Amministrazioni Pubbliche delle città nelle quali opera. Nel caso di Borghetto, ATA PC si è cortesemente rivolta al Comune ben 18 giorni fa, ponendo precisi interrogativi, ed attualmente è ancora in attesa di riscontri. Ricordiamo al consigliere D’Ascenzio che suo compito non è fare facile sarcasmo. Suo dovere è dare risposte precise e puntuali, e cercare di operare al meglio. Anche chiedendo consigli a esperti del settore”.