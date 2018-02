Albenga. Dalle parole si passa ai fatti. L’intervento di riqualificazione di un tratto di via Palestro, in centro storico, annunciato nelle scorse settimane dal vicesindaco Riccardo Tomatis, ha preso il via quest’oggi con la sistemazione dei basoli della pavimentazione. Un’opera importante, che va a completare la riqualificazione dell’area che va da piazza Trincheri e via Roma restituendo alla città un angolo bellissimo e suggestivo del centro storico migliorando l’aspetto estetico di una zona visitata dai turisti.

“Sia l’intervento di piazza Trincheri che di via Palestro sono effettuati sotto la supervisione della Sovrintendenza e fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione e restyling previsto dal piano di riqualificazione architettonica di Piazza Trincheri, via Roma e zone limitrofe”.

L’intervento che andrà a risolvere il problema del fondo stradale sconnesso, soggetto alla formazione di pozzanghere in caso di pioggia, è reso possibile grazie al ribasso della gara d’asta dell’intervento generale, una scommessa importante che conclude un’opera molto attesa dai cittadini.

“La zona sarà comunque accessibile e resterà percorribile tramite una passerella e pertanto l’accesso alle attività commerciali in tutto il tratto interessato dall’intervento non verrà compromesso”, ha concluso Tomatis.

“Un intervento – aggiunge Emanuela Picasso, consigliera con delega al centro storico – che ha tempi brevi concordati con i commercianti della via e che durerà circa una ventina di giorni, in tempo utile per la manifestazione di Fior d’Albenga che sarà inaugurata il 31 marzo”, ha aggiunto Emanuela Picasso, consigliere con delega al Centro storico.