Albenga, sinergia tra privati e Comune per potenziare e consolidare l’arenile e i moli

Albenga. Privati e Comune di Albenga al lavoro, fianco a fianco, per potenziare e consolidare l’arenile e i moli. Un lavoro in sinergia, che vede protagonisti l’ente comunale e il Camping Green Village e che si tradurrà in un intervento di manutenzione straordinaria del molo ribattezzato “pennello B”, situato sul lungomare.

Il Comune di Albenga, vista l’esigenza di provvedere ad una riqualificazione di alcuni moli a causa delle ripetute mareggiate verificatesi nel corso degli anni, nei mesi scorsi ha approvato un progetto definitivo di “Consolidamento e potenziamento dell’arenile, con manutenzione dei pennelli esistenti”, redatto dall’ingegner Paolo Gaggero di Savona. Un disegno progettuale poi visionato e approvato dalla Regione Liguria, che ha dato il suo benestare all’opera.

Ma, come ben noto, le casse dei comuni non attraverso un periodo positivo dal punto di vista economico ed è per questo motivo che sono entrati in gioco i privati. In questo caso, il Camping Green Village, che si è detto disponibile a eseguire tali interventi a proprie spese, attraverso una ditta specializzata.

“Si tratta di un intervento molto importante ed è l’ennesima dimostrazione di come la sinergia tra il Comune e i privati possa portare importanti frutti per la città. Di quest’opera, infatti, finanziata dai privati, potrà beneficiare tutto il litorale”, ha spiegato il sindaco Giorgio Cangiano.