Albenga. Maria Boragno, residente nel quartiere di Sant’Eulalia, ha compiuto oggi 106 anni.

Nata il 1 febbraio del 1912, è stata festeggiata oggi da familiari e amici, dal sindaco Giorgio Cangiano, dall’assessore Vespo, dal presidente del consiglio comunale Varalli e dalla consigliera Picasso. Erano presenti anche la presidente della Vecchia Albenga Marisa Scola e associati, insieme a rappresentanti del quartiere Sant’Eulalia.

Foto 3 di 5









“Il mio segreto? Non lo so nemmeno io – ammette candida – non mangio nulla di particolare. Ho lavorato, prima da contadina e poi da impiegata, quindi sono andata a Milano a fare la commerciante. Qui ad Albenga sono arrivata a 65 anni”.

“Cosa posso dire ai ragazzi di oggi? Che il mondo è cambiato tanto – conclude – certe cose sono più belle, altre erano meglio una volta… tra le persone c’era più confidenza, più affetto. I vicini erano una famiglia. Oggi ognuno pensa per sé”.