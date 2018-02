Albenga, l’assessore Allaria replica alla minoranza sulla Tari: “Classica mossa strumentale a fini elettorali”

Albenga. Non si è fatta attendere la replica del Comune di Albenga all’ultimo attacco dei consiglieri di minoranza di Forza Italia e Lega Nord in relazione all’accertamento massivo sulla Tari. La minoranza, infatti, ha richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per tornare a discutere dell’argomento, dopo la decisione del Pd di ritirare la mozione per verificare i criteri applicativi, presentata lo scorso novembre.

“Questa richiesta di convocazione di consiglio comunale straordinario è una classica mossa strumentale a fini elettorali. La minoranza vuole prendersi meriti non suoi, sottraendoli alla maggioranza, e fomentare gli animi su una questione delicata, senza un valido motivo”, ha affermato l’assessore al Bilancio Paola Allaria.

“La sospensione dell’invio di nuove cartelle è già stata attuata ed è già stato contattato uno dei massimi esperti in materia per verificare i criteri applicativi della Tari. Quando l’attività di verifica sarà conclusa, analizzeremo la situazione e ci comporteremo di conseguenza. Così lavora un’amministrazione seria”.

“Le verifiche sul regolare pagamento della Tari sono comunque disposte non dall’amministrazione ma dagli uffici, che devono necessariamente fare i controlli. Tanto è vero che anche il Comune di Savona è da poco partito con procedure di accertamento”, ha concluso Allaria.