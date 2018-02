Albenga. Considerato un fiore all’occhiello dall’amministrazione comunale, all’Asilo Nido “R. Di Ferro” è stato nuovamente riconosciuto l’accreditamento da parte della Regione.

A dare l’annuncio l’assessore alle politiche sociali Simona Vespo che esprime soddisfazione per la bella notizia: “I valutatori durante la visita hanno riscontrato la puntuale applicazione delle indicazioni regionali fornite nel 2015, con la realizzazione di tutti gli obbiettivi, ed hanno manifestato grande apprezzamento per il progetto educativo, la programmazione delle attività e la conformità della documentazione. Un cambio di marcia, dal 2015, in termini di ammodernamento del servizio, ben testimoniato da un riscontrato ambiente professionale, sereno ed adeguato, completato dalla realizzazione del nuovo prato antistante la struttura, dedicato ai bambini per le attività ludiche all’aria

aperta”.

“Ulteriore rilievo ed apprezzamento ha assunto il sistema di interazione con i genitori e, tra gli altri, il progetto ‘un nido di libri’, in collaborazione con la biblioteca Civica, e un angolo di prestito libri per i genitori all’interno del nido stesso. Grande soddisfazione della Commissione per il lavoro delle Educatrici mirato alla conquista delle autonomie dei bambini. Sono molto soddisfatta di questo ottimo risultato, ancor più tenendo conto che è stato raggiunto nonostante ci siano stati alcuni pensionamenti e voglio davvero ringraziare di cuore i genitori per la loro disponibilità e le educatrici e il personale che hanno svolto con grande professionalità e impegno il proprio lavoro” conclude Vespo.