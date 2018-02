Albenga, il Comune annuncia: “Nessun aumento delle tasse”

Albenga. Nonostante le note problematiche che affliggono i bilanci dei comuni, Albenga compresa, l’amministrazione comunale ingauna è riuscita a non effettuare alcun aumento delle tasse e, anzi, ha stabilito una rilevante riduzione degli importi previsti per l’occupazione del suolo pubblico per i dehors aperti.

“Abbiamo ritenuto corretto differenziare i dehors chiusi, che vengono utilizzati tutto l’anno, dai dehors aperti che consentono un minor utilizzo e risultano meno ingombranti, – ha spiegato l’assessore al Bilancio Paola Allaria. – Per farlo non abbiamo approvato aumenti ma abbiamo mantenuto fissi gli importi previsti per i dehors chiusi riducendo quelli per i dehors aperti da 43 euro a metro quadrato a 30 euro a metro quadrato (20 euro per le frazioni)”.

“Un ulteriore risultato di grande rilievo è quello di essere riusciti a non apportare alcun aumento per cittadini della tariffa sulla tassazione dei rifiuti (Tari), sebbene sia previsto un nuovo servizio con utilizzo di mezzi e tecnologie innovative che ovviamente comporteranno un aumento dei costi. Riuscire a migliorare notevolmente il servizio rendendolo finalmente idoneo ad una meravigliosa città come Albenga senza aumentare i costi per i cittadini ritengo sia un ottimo risultato”.

“La volontà dell’amministrazione, facendo ovviamente attenzione agli equilibri di bilancio che con fatica e senso di responsabilità siamo riusciti in questi anni a risanare, è quella di riuscire ad effettuare per il futuro riduzioni anche per altre imposte. Ma questa diminuzione della Cosap rappresenta un primo significativo passo che speriamo possa contribuire a fornire un aiuto alle attività commerciali”.