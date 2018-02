Albenga Città del Vino, Passino risponde a Ciangherotti: “Abbiamo sempre investito e continueremo a farlo”

Albenga. Il consigliere di minoranza Forza Italia Eraldo Ciangherotti ha incalzato l’amministrazione sulla scarsa visibilità e pubblicità riservata al riconoscimento di Città del Vino, ottenuto nei mesi scorsi, ma la replica del Comune non si è fatta attendere ed è arrivata per voce dell’assessore al Turismo Alberto Passino, che ha difeso il proprio operato, passando poi all’elenco delle “buone cose fatte” in questi mesi.

“Vorrei ringraziare il consigliere Ciangherotti che con un tempismo da bradipo cerca di incalzare l’amministrazione, ma ci fornisce così l’occasione di ricordare le cose fatte. Non tema il consigliere, noi sulle eccellenze enogastronomiche abbiamo sempre investito e continueremo a farlo”, ha esordito Passino.

“Lo dimostrano il livello delle collaborazioni con Gambero Rosso, con le puntate del celebre chef Giorgione, i servizi del Tg3 regionale, peraltro presente alla consegna della Bandiera Albenga città del vino, dove ha partecipato anche Sagralea con la cooperativa Macchia Verde ed altri produttori con le bottiglie commemorative del 50esimo anniversario, slow food con i suoi presidi, tra cui spicca l’ingauno asparago violetto e tante altre realtà del territorio, non ultimi gli istituti alberghieri con cui abbiamo realizzato show cooking in piazza, all’interno e fuori la manifestazione di Fior d’Albenga. Proprio la scorsa settimana, segnalo a tutti i nostri concittadini, è avvenuta l’adesione del comune di Albenga ad un’iniziativa regionale a sostegno della candidatura del pesto ligure a patrimonio dell’Unesco”.

“Il percorso poi, di Albenga Città del Vino è iniziato già a fine 2016 e l’amministrazione ha dato indirizzi a medio lungo termine agli uffici anche sulla creazione di un centro capace di unire out door ed eccellenze enogastronomiche. A novembre 2017 nella giornata dell’enoturismo europeo inoltre è avvenuta la consegna formale in piazza San Michele. E in questo anno stiamo già lavorando a nuove iniziative estive, come calici di stelle, che coinvolgeranno i produttori Ingauni e le varie associazioni di categoria, per far conoscere sempre più le nostre tipicità”, ha concluso l’amministratore albenganese.