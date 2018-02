Albenga, Ciangherotti: “Renzi infrange i sogni dei bambini dicendo loro che Babbo Natale non esiste”

Albenga. “Credere alla flat tax, grande operazione di immagine, è credere a Babbo Natale, credere al reddito di cittadinanza è credere alla Befana. Sono queste le parole di Matteo Renzi a Napoli andate in onda sabato, in prima serata, all’ora di cena, su tutti i telegiornali a televisioni unificate.

Sono allibito. Nel dare dei creduloni ai simpatizzanti di Forza Italia, Matteo Renzi l’altra sera non si è fatto alcuno scrupolo di colpire anche i bambini molto piccoli, che, si sa, a quell’ora sono incollati davanti al televisore, sono spugne e sono ben capaci di distinguere tra immaginazione e realtà.

Un trauma in prima serata. A cenare assieme, a tavola, oltre ai miei figli, c’erano anche due amichetti di sette anni che, si sa, a questa età cominciano a dubitare e che, ascoltando le parole di Matteo Renzi nel servizio del tg, hanno preso a litigare tra loro, mettendo in dubbio la reale esistenza di Babbo Natale e della Befana.

Non contento di aver spaccato il Paese, ora Renzi fa pure litigare i più piccoli. Ma perché? Non riusciamo a comprendere i motivi di scelte così discutibili. Renzi faccia la sua campagna elettorale ma lasci perdere i bambini. Non è rovinando i sogni delle prossime generazioni che si guadagnano voti.

Da genitore e da ex assessore ai Servizi sociali, mi auguro che questo trauma non incida nel processo dello sviluppo cognitivo dei nostri bimbi. E mi meraviglio che un politico ex scout arrivi a usare colpi bassi di questo genere. Perché i nostri bimbi hanno ancora il diritto di sognare e di credere alle favole. Alle favole vere, quelle belle, non quelle che ci racconta Renzi. Perché l’altra sera, mentre il leader del Pd diceva ai bambini di tutta Italia che Babbo Natale non esiste, loro hanno appreso due cose importanti. La prima che il Grinch esiste davvero, e fa il segretario de Partito Democratico. La seconda, che a Matteo Renzi non bisogna credere: lo hanno capito anche i bambini”.