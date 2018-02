Albenga, altri tre pusher finiscono nella rete dei carabinieri

Albenga. Prosegue il costante controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Albenga, che, dopo i numerosi arresti degli ultimi giorni, hanno messo le manette ai polsi di altri 3 spacciatori.

Il primo è avvenuto in flagranza di reato, dopo aver fermato un 35enne marocchino, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale. L’uomo si aggirava nel centro storico, quando è stato fermato da una pattuglia a piedi del nucleo radiomobile in quanto volto conosciuto per essere colpito da un provvedimento di non ritorno nel Comune di Albenga emesso dal questore di Savona. Quando è scattato il controllo da parte die militari, il trentacinquenne è stato tradito da eccessivo nervosismo. Nel corso della perquisizione, gli sono stati trovati addosso 10 grammi di cristalli di Shaboo, un’anfetamina molto più potente della cocaina. Il quantitativo sequestrato dai militari corrisponde a circa 1000 euro di stupefacente (viene venduto a 100 euro al grammo). Il pusher è stato immediatamente dichiarato in arresto e condotto nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Albenga in attesa di essere processato. È la prima volta che i militari registrano la presenza di questo tipo di narcotico estremamente pericoloso e molto diffuso nelle grandi città.

Altri due arresti sono stati effettuati dai militari del nucleo operativo eseguendo due ulteriori ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei cittadini marocchini già arrestati la sera del 2 febbraio scorso. Anche per loro contestate numerose cessioni di cocaina nel periodo compreso tra ottobre 2017 e gennaio 2018.

Con gli ultimi tre, sono saliti a 15 gli arresti per droga effettuati nella città delle torri nel corso della settimana da parte dei vari reparti dipendenti della compagnia albenganese. Il controllo del territorio verrà ulteriormente intensificato specie al ridosso dei fine settimana.