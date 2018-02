Albenga, all’auditorium il flauto di Silvia Schiaffino e la chitarra di Renato Procopio

Albenga. Mercoledì 28 Febbraio alle ore 21, all’Auditorium San Carlo (Palazzo Oddo) di Albenga, si terrà un concerto straordinario organizzato dall’Associazione Musicale Rossini con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Albenga.

Si esibirà il duo formato dalla flautista Silvia Schiaffino, già primo flauto dell’Orchestra Filarmonica Italiana e dell’Orchestra brasiliana “do Norte”, accompagnata alla chitarra da Renato Procopio, vincitore di numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali, membro e fondatore dell’Ensemble di musica da camera “Esachordo”.

I due musicisti savonesi, che si esibiscono stabilmente ormai da otto anni, presenteranno un programma tratto dal CD che hanno recentemente pubblicato: “Vol-au-Vent!”, un’antologia di brani originali, trascrizioni e prime esecuzioni dedicate alla musica classica composta nell’arco di tre secoli (saranno eseguite musiche di: Bach, Vivaldi, Mozart, Paganini, Debussy, Massenet e altri).

Un lavoro singolare frutto del percorso di ricerca del duo il cui intento è divulgare alcuni brani celebri del repertorio classico per altri strumenti, attraverso l’esecuzione funzionale di origine Ottocentesca in grado di riprodurre cantabilità e virtuosismo di pezzi scritti per altre formazioni musicali con più esecutori.