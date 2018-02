Albenga. Hanno preso il via le opere di urbanizzazione primaria nel cantiere ex Ortofrutticola, in via Dalmazia, dove parte della carreggiata è stata interdetta al traffico per permettere il regolare svolgimento dei lavori.

La strada, in prossimità di piazza Bolla, al momento risulta aperta, ma solo a senso unico alternato.

“Gli operai della ditta incaricata Vista Mare Srl, ha spiegato il vicesindaco Riccardo Tomatis, – si stanno al momento concentrando sulla messa a punto degli impianti elettrici e, successivamente, procederanno alla realizzazione delle nuove canalizzazioni delle acque”.

Al termine delle operazioni, poi, si passerà alla costruzione delle nuove palazzine, dove saranno ricavati 143 alloggi, che saranno realizzate in più lotti. I locali al primo livello fuori terra saranno destinati a negozi di vicinato e ad una media struttura di vendita. Prevista anche la realizzazione di cantine, di un’autorimessa pertinenziale interrata su due piani e la sistemazione delle aree esterne a verde e spazi attrezzati ad uso pubblico.

Vista Mare Srl si occuperà anche dell’allargamento del tratto stradale di via Chiesa, del ridisegno di via Dalmazia, della realizzazione di una nuova rotatoria tra viale VIII Marzo e via Patrioti e dell’adeguamento dell’impianto semaforico tra via Dalmazia, viale Pontelungo e via del Roggetto. Infine, il soggetto attuatore dell’intervento si farà carico del completamento del recupero del cinema teatro Astor.

“Questa grande operazione porterà ad un miglioramento dell’aspetto della città, ad un miglioramento dal punto di vista urbanistico e inoltre risolverà una questione di ordine pubblico dal momento che l’ex sede dell’Ortofrutticola, orami dismessa, era divenuta un vero e proprio dormitorio e rifugio per sbandati e senzatetto. Inoltre, speriamo che questi lavori diano anche nuovo impulso al settore edilizio”, ha aggiunto il sindaco Giorgio Cangiano.