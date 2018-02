Albenga, 45enne cammina sui binari e viene travolto da un treno: grave al Santa Corona

Albenga. E’ stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l’uomo travolto da un treno questa notte sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, a circa 500 metri dalla stazione di Albenga. Secondo quanto appreso, poco prima delle 5:00, un 47enne stava camminando sui binari quando è stato colpito da un convoglio in transito: l’impatto è stato violento con l’uomo sbalzato a diversi metri di distanza.

Immediato è scattato l’allarme da parte del macchinista, con il treno che non ha potuto evitare di investire il 47enne: sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale sanitario e 118, oltre a Polfer e carabinieri.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime a seguito del trauma facciale e di altre ferite riportate nell’investimento ferroviario: il 47enne è stato soccorso e issato sulla barella per il trasporto d’urgenza presso l’ospedale Santa Corona di pietra Ligure.

Resta ancora da accertare se si sia trattato di un tentato suicidio oppure di un incidente: sono ancora in corso gli accertamenti da parte della Polfer e dei carabinieri: la linea ferroviaria è rimasta bloccata per oltre un’ora e mezza, con tutti i treni in ritardo. Solo alle 6 e 46 la circolazione è ripresa regolarmente.