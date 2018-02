Alassio, il sindaco Canepa conferma la riapertura della via Julia Augusta (ma con riserva)

Alassio. Lo hanno annunciato i Verdi della provincia di Savona questa mattina e la conferma, seppur con riserva, è arrivata anche dal Comune di Alassio. L’attesa potrebbe essere finalmente finita (questa volta davvero) e domani potrebbe arrivare il definitivo via libera alla riapertura della via Julia Augusta.

La storica strada che collega Alassio e Albenga risulta chiusa ormai da un paio d’anni a causa di una frana. Un crollo di massi e detriti, che ha causato anche un grave danno ad una tubatura, avvenuto all’interno di una zona privata. Nonostante i solleciti del Comune, però, i privati non si sono mai occupati delle operazioni e l’ente comunale alla fine ha deciso di muoversi in proprio, pronto, ovviamente, ad addebitare i costi dell’operazione agli stessi privati una volta conclusi i lavori.

Nei mesi scorsi, inoltre, a più riprese, soprattutto sui social network, era corsa la voce di possibili riaperture, mai confermate perché, in più di un’occasione, qualcuno si era divertito a rimuovere transenne e catene dalla strada senza alcuna autorizzazione (forse per scherzo).

Ma questa volta, l’ora “x” tanto attesa dagli amanti della montagna e del territorio potrebbe essere finalmente arrivata. Tutto dipenderà dall’esito del sopralluogo che si svolgerà domani mattina, al quale prenderanno parte il direttore dei lavori, i dipendenti della ditta che li ha eseguiti e una rappresentanza dell’amministrazione comunale. Nella parte bassa degli scavi, infatti, ci sono ancora alcuni interventi da eseguire, ma questo potrebbe non inficiare la riapertura. Se la situazione non verrà considerata totalmente sicura, invece, il via libera potrebbe nuovamente slittare.

Appare però fiducioso il sindaco di Alassio Enzo Canepa, che ha già in mente anche possibili migliorie da apportare allo storico tratto stradale una volta riaperto.

“Abbiamo lavorato al posto dei privati perché si tratta di un’are importante in chiave storico-turistica per i comuni di Alassio e Albenga e, in generale, per l’intero territorio. È un sentiero meraviglioso, incastonato in un contesto naturalistico unico, che non ha nulla da invidiare ai percorsi delle Cinque Terre né ad altre realtà. La speranza è di riaprila già domani, ma, nel caso, non ci limiteremo solo a quello. Abbiamo in mente un progetto, studiato di concerto con alcune associazioni del territorio, per migliorare il percorso, dotando magari il sentiero di pannelli di ultima generazione, attraverso i quali cittadini e turisti possano venire a conoscenza degli importanti monumenti e reperti situati lungo la via”, ha dichiarato Canepa.