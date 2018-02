Alassio. Sabato 24 e domenica 25 marzo ad Alassio si terrà la seconda edizione del festival internazionale della danza Premio Città di Alassio.

La manifestazione avrà il patrocinio del Comune di Alassio. Il festival si svolgerà su due giorni: sabato 24 alle ore 14 prenderà il via il concorso di hip hop, alla sera alle ore 21 ci sarà l’esibizione delle compagnie giovanile emergenti della danza.

Domenica 25 alle ore 11 il via al concorso di danza classica, moderna, contemporanea e composizione coreografica.

In giuria per l’hip hop ci saranno Federica Loredan, David Colas, Lino Speranza. La giuria per la danza sarà composta da Francesca Camponero, Marco Cantalupo, Elias Garcia Herrera, Amilcar Moret Gonzalez, Alex Atzewi.

Le giurie e l’organizzazione metteranno in palio prestigiosi riconoscimenti, borse di studio internazionali e rimborsi spese.

Per informazioni e regolamento è possibile consultare il sito www.premiocittadialassio.jimdo.com.