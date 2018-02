Alassio, muratore precipita da un trabattello e si ferisce alla testa dopo un volo di circa due metri

Alassio. Brutta disavventura per un muratore, impegnato in alcuni lavori di restyling interni alla residenza al Mare di Alassio, in via Roma, caduto accidentalmente da un trabattello.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. L’uomo ha fatto un volo di circa due metri, sbattendo violentemente la testa a terra. Per lui un taglio piuttosto profondo alla nuca, con conseguente, copiosa perdita di sangue, che ha allarmato i dipendenti della residenza.

Immediata la chiamata ai soccorsi e repentino l’intervento della croce bianca di Albenga. I militi hanno prestato le prime cure sul posto all’uomo, le cui condizioni, per fortuna, non sono state giudicate gravi, nonostante il grande spavento. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.