Alassio. Un primo tweet, quasi innocuo: “Se fate retweet mi giro”. Il giorno dopo, in occasione di San Valentino, la promessa viene mantenuta e la protagonista del primo scatto si mostra in una scena degna di Basic Instinct.

Si fa chiamare “Lexo”, ed il suo slogan sui social è “la ragazza che vorresti incontrare nella tua via”. E’ una esibizionista che lascia ben poco all’immaginazione, sia su Twitter che sul proprio sito internet: sono centinaia le foto scattate per strada, in negozi e ristoranti, quasi sempre decisamente vietate ai minori.

Negli scorsi giorni, evidentemente, la donna non ha resistito alla panchina e al cuore gigante messo in occasione di San Valentino davanti all’iconico muretto di Alassio: e così si è fatta immortalare in un’immagine “vedo-non vedo” che poi ha appunto condiviso su Twitter con la scritta “Be my Valentine”. Il giorno dopo, come detto, ha “ringraziato” i suoi follower con il secondo scatto, estremamente PIù esplicito.

Ovviamente la cosa non è passata inosservata ad Alassio, ed in paese da un paio di giorni non si mormora d’altro. C’è chi grida al sacrilegio, chi inorridisce ma anche chi vede il lato “utile” della questione: “E’ comunque tutta pubblicità per Alassio”. Quel che è certo è che, nei prossimi giorni, probabilmente non saranno pochi quelli che vorranno sedersi almeno un momento sulla rovente panchina…