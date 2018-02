Alassio, la guardia costiera blocca un ripascimento non autorizzato

Alassio. Continua l’attività di controllo e vigilanza dei militari della guardia costiera volte a garantire il rispetto e la tutela dell’ambiente.

Nelle scorse ore il personale dell’ufficio locale marittimo di Alassio ha scoperto un’attività di ripascimento non autorizzato lungo il litorale di Alassio, nella zona della spiaggia libera a levante del porto. Secondo quanto accertato, in zona erano in corso alcuni lavori di sistemazione delle strade sterrate che corrono a monte dell’area demaniale: tali interventi erano regolarmente autorizzati; quello che non era autorizzato era il deposito dei risultati di tali lavori sull’arenile.

L’attività di ripascimento, cioè di deposito di materiale sulle spiagge al fine di ampliarle, deve seguire le norme dettate dalla Regione Liguria, tra cui lo studio e la caratterizzazione del sedimento che si vuole utilizzare. Questa attività è necessaria per tutelare la sicurezza di coloro che utilizzano le spiagge.

I militari di pattuglia si sono accorti dei movimento sospetti dei mezzi di lavoro e perciò hanno deciso di effettuare alcuni controlli. Una volta scoperto cosa stava succedendo, hanno fermato i lavori e richiesto l’intervento di Arpal. La direzione dei lavori è stata sanzionata per violazione delle norme del Testo Unico Ambientale.

“In una città come Alassio la tutela dell’ambiente e quindi anche dell’arenile è di fondamentale importanza – spiega il comandante della guardia costiera di Loano, il tenente di vascello Erik Morzenti – Le operazioni di ripascimento sono sottoposte ad un procedimento amministrativo di autorizzazione che comporta il coinvolgimento di numerosi enti: ciò permette di garantire la sicurezza dei bagnanti, la tutela dell’ambiente e la difesa delle coste. Con l’approssimarsi della primavera peraltro le operazioni di ripascimento in vista della stagione balneare inizieranno: l’attenzione dei militari della guardia costiera rimane quindi elevata”.

Il controllo demaniale ha anche portato i militari a rilevare un’altra violazione, questa volta lungo il litorale antistante Passeggiata Cadorna: qui gli uomini della guardia costiera hanno notato la presenza, sulla spiaggia, di un calesse a due ruote trainato da un cavallo. Il conducente del mezzo è stato sanzionato. L’ordinanza emessa del Comune di Alassio vieta infatti il transito con qualsiasi veicolo sulle spiagge, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia nell’ambito di operazioni autorizzate e dei mezzi di soccorso.